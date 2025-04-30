На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Об этом свидетельствует данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область России)», — говорится в сообщении в Telegram-канале онлайн-карты воздушных тревог.

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе несколько дней назад, 27 апреля. Российские военкоры сообщили, что город атаковали дронами. Звуки взрывов также прозвучали в Днепропетровске.

В ночь на 24 апреля в Киеве прогремели взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщил, что работает система ПВО. В украинской столице звучала сирена воздушной тревоги.