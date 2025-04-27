Атаковал рой дронов. Взрывы прогремели в Одессе

Серия мощных взрывов прогремела в Одессе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Общественное».

Информацию о взрывах подтвердил градоначальник Геннадий Труханов. Жителей Одессы призвали укрыться в безопасных местах.

В Telegram-канале «Военкоры Русской весны» написали, что украинский город атаковали дронами. Звуки взрывы также прозвучали в Днепропетровске. Другие подробности не сообщались.

Дроны-камикадзе атаковали Одессу в ночь на 24 апреля. Местные жители сообщили о взрывах, после которых произошло крупное возгорание. В Одесской области включали воздушную тревогу. Позже стало известно об атаке на Полтаву и Черноморск.