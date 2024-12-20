Украина объявила о возвращении 503 тел погибших военных

Украина обменяла у России тела 503 погибших военных. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram-канале .

Российская сторона эту информацию пока что никак не комментировала.

В штабе уточнили, что 403 тела боевиков передали с Донецкого направления, 57 — с Запорожского и 12 — с Луганского, а остальных вернули с моргов на территории России.

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале подтвердил обмен. Процедура состоялась в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной. Россия благодаря обмену вернула тела 42 своих бойцов.

«Арифметику потерь посчитать можете сами, — написал он.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отверг его предложение об обмене 700 военнопленными с Россией.