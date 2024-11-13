«Более 8 тысяч тел». Морги в Курской области оказались переполнены трупами солдат ВСУ

Mash: более 8 тысяч тел погибших под Курском военных ВСУ попали в морги России

В приграничных моргах Курской, Белгородской и Ростовской областей находятся более восьми тысяч тел украинских солдат, которые сослуживцы бросили на поле боя. Для идентификации погибших и отправки останков на родину потребуется как минимум три года, сообщил Telegram-канал Mash .

Эксперт-патологоанатом Владимир Поленов рассказал, что в приграничных районах есть полевые медлагеря, одной из функций которых является прием погибших военнослужащих ВСУ. По его словам, останки перевозят в полевые лагеря, где их идентифицируют по жетонам. Большинство тел остаются неопознанными, отметил эксперт.

В ближайших моргах не хватает места, поэтому погибших доставляют в Ростов-на-Дону, где располагаются специальные ангары. Поленов уточнил, что туда перевезли от пяти до восьми тысяч тел, и еще примерно столько же осталось на полях сражений под Курском.

По данным канала, многих боевиков ВСУ хоронят в братских могилах, 90% погибших имеют минно-взрывные ранения.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Россия и Украина обменялись телами военных в формате 37 на 563. В их число вошли останки 62 украинских военнопленных, погибших из-за удара ВСУ по самолету Ил-76 в Белгородской области.