На Украине заявили о разрушении электрогенерации и теплоснабжения в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о полном разрушении электрогенерации в городе, а также проблемах с теплоснабжением. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы», — сказал глава украинского города.

Сенкевич добавил, что восстановительные работы продолжаются, но не стал ничего уточнять. По его словам, привлечены работники и ТЭЦ, и компании «Николаевоблтеплоэнерго».

В ночь на 16 февраля в Николаеве в результате атаки беспилотников была серьезно повреждена теплоэлектроцентраль. По словам Сенкевича, она не подлежит восстановлению в ближайшее время.

Мэр добавил, что днем на месте происшествия работали коммунальные службы, ликвидирующие последствия прилета.

Ранее в Николаеве женщина устроила взрыв в одном из кафе, погибли трое военных. Украинка так отомстила ВСУ за гибель сына, которого принудительно мобилизовали.