ТЭЦ на юге Украины получила серьезные повреждения

Мэр Николаева Сенкевич заявил, что в городе взрывом повреждена ТЭЦ

В результате взрывов в Николаеве повреждения получила местная ТЭЦ. Об этом в эфире всеукраинского марафона сообщил глава городской администрации Александр Сенкевич.

«Генерация энергии разрушена полностью. Восстановлению в ближайшее время она не подлежит», — сказал он.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ранее в воскресенье заявлял о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Николаеве в результате взрывов.

Минобороны России днем 16 февраля отмечало, что Вооруженные силы нанесли удары по местам подготовки запуска БПЛА и объектам украинской аэродромной инфраструктуры.

В субботу стало также известно, что ВС России нанесли 14 ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса и газоэнергетической инфраструктуры на территории Украины в период с 8 по 14 февраля.