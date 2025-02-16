ТЭЦ на юге Украины получила серьезные повреждения

В результате взрывов в Николаеве повреждения получила местная ТЭЦ. Об этом в эфире всеукраинского марафона сообщил глава городской администрации Александр Сенкевич.
«Генерация энергии разрушена полностью. Восстановлению в ближайшее время она не подлежит», — сказал он.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ранее в воскресенье заявлял о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Николаеве в результате взрывов.
Минобороны России днем 16 февраля отмечало, что Вооруженные силы нанесли удары по местам подготовки запуска БПЛА и объектам украинской аэродромной инфраструктуры.
В субботу стало также известно, что ВС России нанесли 14 ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса и газоэнергетической инфраструктуры на территории Украины в период с 8 по 14 февраля.
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