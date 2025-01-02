Глава Харьковской ОВА Синегубов: Балаклею и Изюм готовят к круговой обороне

Украинские власти приступили к подготовке Харьковской области к круговой обороне. Об этом New Voice сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

По его словам, ведутся плановые мероприятия по защите области. Их совместными усилиями осуществляют местные власти и военные.

«На очереди — построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма», — сказал Синегубов.

Ранее власти Украины эвакуировали почти 11 тысяч жителей из Харьковской области. С Купянского направления вывезли почти 6500 человек, с Боровского — около 4500. В первую очередь эвакуация охватывала семьи с детьми.

В начале декабря российские войска пошли в наступление на трех направлениях Харьковской области. Им удалось достичь определенных тактических успехов.