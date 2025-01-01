Украинские власти эвакуировали около 11 тысяч человек из Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале , где опубликовал ссылку на эфир телеканала «Рада».

«Продолжаются эвакуационные мероприятия <…>. За последние несколько месяцев с Купянского направления эвакуированы почти 6500 человек, с Боровского — почти 4500», — сказал он.

По его словам, в первую очередь под эвакуацию попали семьи с детьми. Людей вывозили из Купянска и других населенных пунктов области.

Как отметил Синегубов, темпы эвакуации в последнее время значительно уменьшились.

В конце декабря 2024 года жительница Херсона рассказала, что назначенные Киевом власти подконтрольной ВСУ части Херсонской области не помогали людям эвакуироваться, хотя и настаивали на отъезде, сообщило издание News.ru.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал фарсом эвакуационные мероприятия Киева, пояснив, что украинские власти отвозят жителей правого берега Днепра до Одессы, где бросают без денег и жилья.