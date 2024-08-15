На Украине заявили о переговорах об обмене пленными с РФ

Reuters: украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными с Россией

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что обсуждал со своей российской коллегой Татьяной Москальковой тему обмена военнопленных в Курской области. Фрагмент интервью с Reuters украинский представитель опубликовал в Telegram-канале.

«Обмен информацией продолжается. <…> Украина готова продолжать обменные процессы», — отметил он.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не сообщала о контактах с Лубинецом по данному вопросу.

Накануне в Курской области взяли в плен пять боевиков из 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. По данным Минобороны, за сутки удалось захватить в плен 18 украинских военных.

ВС России ликвидировали операторов ударных БПЛА из состава 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Боевики издевались над ранеными российскими военными в Курской области.