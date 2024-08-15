На Украине заявили о переговорах об обмене пленными с РФ

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что обсуждал со своей российской коллегой Татьяной Москальковой тему обмена военнопленных в Курской области. Фрагмент интервью с
Reuters украинский представитель опубликовал в Telegram-канале.
«Обмен информацией продолжается. <…> Украина готова продолжать обменные процессы», — отметил он.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не сообщала о контактах с Лубинецом по данному вопросу.
Накануне
в Курской области взяли в плен пять боевиков из 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. По данным Минобороны, за сутки удалось захватить в плен 18 украинских военных.
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