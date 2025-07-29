Подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в зоне действия группировки за сутки противник потрерял более 200 единиц живой силы, 14 автомобилей и бронированную машину.

«Нанесли поражение технике и живой силе механизированной бригады ВСУ, двух бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Январское, Малиевка и Новопетровское Днепропетровской области, Новохатское и Александроград Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

Также российские военные за последние двое суток значительно продвинулись в Кременских лесах в Луганской Народной Республике, под их контроль перешло порядка 10 гектаров местности.