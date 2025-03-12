На Украине выразили готовность создать рабочую группу по прекращению огня

Министр иностранных дел страны Андрей Сибига на пресс-конференции с польским коллегой Радославом Сикорским заявил о готовности Украины создать рабочую группу, которая разработает план прекращения огня. Об этом сообщил телеканал RT .

Накануне Украина и США по итогам переговоров в Джидде договорились, что при согласии России вступит в силу 30-дневный режим прекращения огня. Взамен Дональд Трамп снял ограничения с поставок оружия и разведданных, которые ввел раньше. Также в дорожную карту должны войти полный обмен пленными и другие гуманитарные вопросы.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия не хочет продолжения конфликта, но не позволит «водить себя за нос» и не питает иллюзий относительно переговоров.