Попытка шантажа. В Госдуме ответили на готовность Украины к прекращению огня

Шеремет: Россия не позволит себя обмануть в прекращении конфликта на Украине

Российская сторона не хочет продолжения конфликта, поэтому не даст обмануть себя в ситуации по Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — отметил он.

Шеремет напомнил, что буквально за несколько часов до начала переговоров с США в Саудовской Аравии Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар дронами по Москве и другим российским регионам.

По мнению депутата, это выглядит как попытка запугивания и шантажа со стороны украинских властей. Эти действия не останутся безнаказанными. Он пояснил, что именно поэтому у России нет иллюзий от переговоров между Украиной и США.

Украинская сторона по итогам встречи с делегацией США заявила о готовности принять предложение о полном прекращении огня на 30 дней. Теперь такое же предложение направят российским властям. Позже Дональд Трамп заявил, что страны проведут встречу по Украине 12 марта.