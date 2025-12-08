На Украине выдали начинку собственных ракет за российскую

Украинские СМИ показали снимки с поражающими элементами, которые якобы использовались в российских беспилотниках. На самом деле, это была начинка переданных Украине американских комплексов ПВО Patriot, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Пробили очередное дно, опубликовав фото поражающих элементов систем ПВО. По их мнению, Россия снаряжает ими ударные БПЛА», — сообщил он.

Российская сторона их не использовала. Сами читатели украинских СМИ, среди которых эксперты, в комментариях к материалам указали на ложь.

Массированный удар в ночь на 6 декабря по энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, стал одним из крупнейших. Россия применила ударные беспилотники дальнего действия, высокоточное оружие и аэробаллистические ракеты «Кинжал».