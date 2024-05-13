На Украине увеличилось число недовольных работой правительства | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 00:42 На Украине увеличилось число недовольных работой правительства Немецкий журналист Вальпот: на Украине выросло число недовольных работой кабмина РИА «Новости»

Читать 360 в

Приехавший в Киев немецкий журналист Люк Вальпот заявил, что все больше украинцев выражают недовольство работой правительства, в частности новым законом об ужесточении мобилизации. Об этом он заявил в репортаже для Phoenix.

«В законе много недостатков. Народ здесь не принял его с ликованием, да и в целом критика правительства растет», — отметил он.

Реклама

По словам журналиста, украинцы возмущаются по ряду причин. Во-первых, многие считают, что закон слишком поздно приняли. Во-вторых, в нем не указаны сроки демобилизации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о военном положении в стране, а также о всеобщей мобилизации, причем сроки продлили еще на 90 дней. Впервые военное положение ввели 22 февраля 2022 года.

В документе также ужесточили требования к военнообязанным. Они должны в течение 60 дней обновить личные данные в военкомате, постоянно носить с собой военные билет, предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. Уклонистам может грозить уголовная ответственность.