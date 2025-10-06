Украинские военнослужащие публикуют старые видео в качестве доказательств проведения якобы успешных операций в зоне СВО. Об этом заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала The Duran.

По его словам, украинцы пытаются сбить с толку союзников. Перед тем, как покинуть территорию, солдаты снимают видео с дронов с вывешенными флагами Украины.

«Затем они публикуют кадры, заявляя, что отбили территории или что все еще их удерживают», — пояснил офицер.

Крапивник подчеркнул, что на этих видео нет дат, позволяющих определить время съемки. Военные стирают все метаданные в своих материалах.

Ранее стало известно, что ВСУ в Сумской области не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения из-за массового дезертирства. В каждой роте около 30 военных самовольно оставили место службы.