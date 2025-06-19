Зеленский назвал сроки завершения конфликта на Украине

Зеленский: конфликт на Украине нужно закончить до конца срока Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил сроки завершения конфликта с Россией. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram-канале.

По его мнению, конфликт на Украине необходимо закончить до завершения президентского срока американского президента Дональда Трампа.

Зеленский добавил, что очень рассчитывает на помощь Трампа в урегулировании.

В начале июня бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар предположил, что спецоперация может продлиться как минимум до 2026 года, если Украина не примет меморандум России.

В конце мая Трамп заявил, что ситуация по Украине прояснится в течение двух недель.