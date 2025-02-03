Жалинская: ВСУ создали в тылу гей-батальоны, чтобы пиарить и просить деньги

Командование ВСУ сформировало в тылу подразделения, состоящие из лиц нетрадиционной сексуальной ориентации*. Об этом РИА «Новости» рассказала спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская.

По ее словам, так называемые «гей-батальоны»* находятся в тылу. И батальонами их можно назвать только с натяжкой. Их численность составляет 15 человек, которые называют себя «нетрадиционными персонами».

«И их пиарят, что вот у нас тоже такое есть. А дальше, самое главное для Украины, ну что? Дайте грошей! У нас тут это — небинарный батальон!» — подчеркнула девушка.

Жалинская пояснила, что подобные батальоны приписали к тыловым регионам страны — Киевской области и тем, что западней.

Девушка сбежала из оккупированного ВСУ города Запорожье. На Украине ее вынудили служить в Нацгвардии Украины.

Ранее Жалинская рассказала, что ВСУ начали формировать женские подразделения, которые затем под конвоем отправляли в зону боевых действий.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.