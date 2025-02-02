На Украине начали формировать женские подразделения ВСУ

ВСУ начали формировать женские подразделения в Ивано-Франковской области, отправляя их затем под конвоем на передовую. Об этом РИА «Новости» сообщила сбежавшая в Россию спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская.

По ее словам, киевские власти заставили ее вступить в ряды Национальной гвардии Украины.

Жалинская пояснила, что в основном это происходит на Западной Украине, особенно в Ивано-Франковской области. Именно туда отправляют.

«Там они сейчас перешли к гендерной комплектации взводов, там отделений. То есть они собирают какую-то женскую ротацию, скажем так. Вот там происходит это „боевое слаживание“», — рассказала она.

По ее словам, этот процесс занимает от трех недель до двух месяцев, у всех по-разному. Но главная опасность потом, когда оказавшиеся там люди становятся фактически заключенными. Они конвоируются сержантами на линию фронта.

Ранее появились сообщения, что проживающие за границей украинки впервые присоединились к «Украинскому легиону» в Польше, чтобы отправиться в зону СВО.