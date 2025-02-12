Взрывы прогремели в Киевской области
Серия взрывов прогремела в районе города Обухова в Киевской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал ТСН.
«Обухов, район (Киевская область) — взрывы», — уточнил канал.
Позже появились сообщения о взрывах в пригороде Киева и Житомире.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киевской области объявили с 21:03 (22:03 по московскому времени) во вторник, 11 февраля.
По данным Telegram-канала «Украина.ру», беспилотники ударили по Киевской области и Житомиру. Кроме того, час назад «Герани» атаковали цели в городах Сумы, Житомир и Лубны Полтавской области. Еще раньше дроны ударили по целям в Сумской, Житомирской и Черкасской областях страны.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко рассказал, что украинская газовая инфраструктура получила повреждения в результате российских атак. В Миргородском районе без газоснабжения остались девять населенных пунктов.