На Украине решили полностью закрыть въезд и выезд в Покровск с целью обороны

Правительство Украины намерено полностью закрыть въезд и выезд в Покровск (украинское наименование — Красноармейск) в оборонительных целях. Об этом сообщил начальник городской военной администрации (ГВА) Покровска Сергей Добряк, его слова передало издание NV.ua.

Добряк попросил жителей уезжать из города, пока это еще можно сделать.

«Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму», — сказал глава региона.

Добряк объяснил, что части ВСУ уже начали перекрывать окраины Покровска. По его данным, российская армия находится в 6,7 километра от региона.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские военные вынудили боевиков ВСУ бежать с территории города Селидово. По его словам, ситуация развивалась по схожему с Угледаром сценарию. Войска России заблокировали противнику пути Угледаром и оставили дорогу в сторону Покровска, которая регулярно подвергалась обстрелам.