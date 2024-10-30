Военкор Коц: украинские боевики вынуждены спасаться бегством из Селидово после наступления ВС РФ

Российские бойцы буквально вынудили военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежать с территории города Селидово. Об этом сообщил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.
Он отметил, что ситуация развивалась по схожему с Угледаром сценарию. ВС России перекрыли противнику пути снабжения, оставив одну дорогу в сторону Покровска, которая регулярно находилась под обстрелами.
В результате украинским боевикам пришлось бежать из города. По словам журналиста, боевые действия не нанесли серьезного урона многоэтажной застройке Селидово, что существенно облегчит его восстановление.
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