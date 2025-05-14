На Украине решили готовиться к боям за Сумы

Украинское военное командование возводит инженерные сооружения в Сумской области и пытается удержать крупный логистический центр Юнаковку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Командование ВСУ готовится к боевым действиям за областной центр. Однако об этом говорить преждевременно», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что сооружения возводятся в несколько линий.
Ранее глава Сумской районной администрации Михаил Мельник призвал как можно скорее эвакуироваться жителей городов Ворожба и Белополье из-за приближения российских войск.
Министерство обороны, в свою очередь, сообщало о формировании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области после полного освобождения Курской.
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