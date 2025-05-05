Жителей Сумской области призвали эвакуироваться

Жителям двух населенных пунктов под Сумами необходимо как можно скорее эвакуироваться. Об этом на странице в Facebook* сообщил глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник.
«Прошу жителей городов Ворожба и Белополье срочно эвакуироваться в безопасное место! Каждое утро в 08:00 едут эвакуационные автобусы. Также на эвакуацию можно записаться круглосуточно», — написал он.
Днем ранее стало известно, что российские военные завершили штурм Беловод в Сумской области. Бойцы расширили буферную зону в приграничье с Украиной.
Также Минобороны России заявляло о создании «полосы безопасности» на украинской территории, она находится в Сумской области.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.
Госпиталь для ветеранов войн в поселке Жилино отпразднует 80-летие Победы
Уроки «Разговоры о важном» провели в школах Подмосковья к 80-летию Победы
Производство пиломатериалов построят в Электроуглях по льготной программе
Дома еще 2 ветеранов отметили памятными табличками в Электростали
Кардиналы прибыли в Ватикан для участия в конклаве
Предложение о расширении статуса ветерана подготовили в Госдуме
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте