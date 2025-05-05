Жителей Сумской области призвали эвакуироваться

Украинские власти призвали эвакуироваться жителей Белополья и Ворожбы под Сумами

Жителям двух населенных пунктов под Сумами необходимо как можно скорее эвакуироваться. Об этом на странице в Facebook* сообщил глава Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник.

«Прошу жителей городов Ворожба и Белополье срочно эвакуироваться в безопасное место! Каждое утро в 08:00 едут эвакуационные автобусы. Также на эвакуацию можно записаться круглосуточно», — написал он.

Днем ранее стало известно, что российские военные завершили штурм Беловод в Сумской области. Бойцы расширили буферную зону в приграничье с Украиной.

Также Минобороны России заявляло о создании «полосы безопасности» на украинской территории, она находится в Сумской области.

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