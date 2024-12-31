«Точно лучше этого». Буданов сделал оптимистичный прогноз для Украины на 2025 год

Украина пережила тяжелый 2024 год, но будущий пройдет лучше предыдущего. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил об этом на телемарафоне, сообщила «Страна.ua» .

«Я тогда [в прошлом году] абсолютно честно сказал, что, к сожалению, 2024-й будет очень тяжелым. Относительно 2025 года у меня гораздо больше оптимизма. 2025-й будет точно лучше этого», — сказал он.

Буданов уверен, что ввиду неких объективных факторов в ближайшие 12 месяцев для его страны произойдет много хороших событий. Россию же он предупредил о тяжелых экономических последствиях в случае продолжения спецоперации. Глава разведки призвал остановить ее к середине будущего года.

Россия хорошо вооружена и имеет достаточное количество ракет для ведения боевых действий, признал Буданов. Однако экономика страны, по его оценкам, подойдет к опасной отметке, после которой власти придется принять серьезные решения.

Чиновник не стал уточнять, на чем именно основан его прогноз. Однако известно, что Вооруженные силы Украины в 2024 году понесли большие потери. В одной лишь Курской области менее чем за полгода погибли почти 46 тысяч украинских солдат.