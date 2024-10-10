На Украине рассказали о нежелании Байдена заниматься «планом победы» Зеленского

Отменой поездки на встречу контактной группы в Германии президент США Джо Байден показал, что хочет переложить ответственность за реализацию «плана Зеленского» на Европу и саму Украину. Такое мнение в в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

Он назвал ситуацию плохим знаком. По его мнению, отмена поездки Байдена показала демонстративную позицию Белого дома, по которой Украина якобы должна решать свои проблемы не с США, а с Европой.

«Лучшее доказательство тому, что „план победы Зеленского воспринят с „восторгом“ <…> Настолько всеобъемлющий, что отбирает у всех прочитавших „план“ и речь, и желание видеть Зеленского», — высказался он.

По данным телеканала CNN, Байден отменил заграничные поездки из-за надвигавшегося на поережье Флориды разрушительного урагана «Милтон». Встречу лидеров США, Великобритании, Франции и Германии в Рамштайне отменили.