На Украине призвали сделать военнообязанными всех женщин старше 18 лет

Комбат ВСУ Федоренко: мужчины и женщины с 18 лет должны стать военнообязанными

Для решения проблемы Вооруженных сил Украины с личным составом следовало объявить всех украинских женщин военнообязанными. Командир батальона «Ахиллес» 92-й бригады Юрий Федоренко заявил об этом в эфире YouTube-канала «Армия ТВ».

Он рассказал о неподготовленности украинской армии к настоящему вооруженному конфликту и затягивании с принятием непопулярных мер. К последним Федоренко отнес усиление мобилизации.

«Искренне считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными, мужчины и женщины, с 18 лет», — сказал он.

Мобилизовывать Федоренко предложил с 23 лет. По его мнению, к этому возрасту всем украинцам следовало получить военно-учетную специальность.

На Украине приняли новый закон о мобилизации. При его обсуждении предлагали снизить призывной возраст до 25 лет, поставить всех женщин на воинский учет и демобилизовать опытных военных.