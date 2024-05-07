Власти Украины отказались от демобилизации | 360°

Мир 07 мая 2024, 11:12 Власти Украины отказались от демобилизации FT: Украина отказалась от демобилизации из-за боязни лишиться опытных военных РИА «Новости»

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Идею разрешить украинским бойцам демобилизоваться спустя 36 месяцев службы отклонили. Ее не стали включать в итоговую версию законопроекта об усилении мобилизации, так как командование ВСУ побоялось лишиться опытных военных. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Предложение разрешить солдатам демобилизоваться через 36 месяцев было отклонено, армейские начальники побоялись, что слишком много опытных военных уйдут в начале следующего года», — указали авторы материала.

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В конце апреля в Киеве состоялась демонстрация. Митингующие выступали за демобилизацию военных, которые служат в рядах ВСУ с начала боевых действий.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию. Соответствующие законопроекты он внес в Верховную раду. По документам, продлить военное положение и мобилизацию предлагается еще на 90 дней.