ВСУ захватили власть в Константиновке после бегства администрации

Власть в Константиновке захватили боевики ВСУ после побега гражданской администрации. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.
«В связи с бегством константиновской администрации, командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных», — отметил собеседник агентства.
По его словам, мирным жителям в сложившейся ситуации приходится подчиняться режиму украинской армии.
Константиновка располагается на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики к северо-западу от Дзержинска и западу от Часова Яра. Сейчас на Константиновском направлении идут серьезные бои, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте