ВСУ захватили власть в Константиновке после бегства администрации

Власть в Константиновке захватили боевики ВСУ после побега гражданской администрации. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

«В связи с бегством константиновской администрации, командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных», — отметил собеседник агентства.

По его словам, мирным жителям в сложившейся ситуации приходится подчиняться режиму украинской армии.

Константиновка располагается на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики к северо-западу от Дзержинска и западу от Часова Яра. Сейчас на Константиновском направлении идут серьезные бои, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.