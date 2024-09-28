На Украине признали российскую систему ПВО одной из лучших в мире

Экс-полковник СБУ Стариков: российская система ПВО одна из лучших в мире

Российская система противовоздушной обороны обладает мощной силой, она создает проблемы для переданных ВСУ истребителей F-16. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

«Система ПВО Российской Федерации <…> одна из самых лучших в мире. <…> И С-300, и С-350, С-400, С-500 — контролируют часть воздушного пространства над Украиной», — сказал он.

По мнению Старикова, по этой причине F-16 летают на низкой высоте. Такие маневры не позволяют им эффективно применять дальнобойные бомбы против ВС России.

Украинский блогер Анатолий Шарий ранее заявил, что российские военные «неожиданным ударом» уничтожили четыре истребителя F-16. Ракетные удары нанесли по аэропорту Староконстантинов в Хмельницкой области.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в ходе массированного удара поразили объекты энергетики, обеспечивавших работу ВПК Украины.