Стало известно об уничтожении четырех истребителей F-16 на Украине

Шарий: «Неожиданный удар» российских войск в уничтожил четыре истребителя F-16

Российские военные «неожиданным ударом» уничтожили четыре истребителя F-16. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале .

«Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F-16. Проверяем», — написал он.

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», российские военные нанесли три ракетных удара по аэропорту Староконстантинов в Хмельницкой области.

Упавшие снаряды взорвались и вызвали мощный пожар. Авторы публикации отметили, что у них нет точных данных об уничтожении истребителей F-16.

«Однако, учитывая важность аэродрома и возможные последствия для ее функциональности, это не исключает потенциальных потерь», — заявил источник Telegram-канала.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе массированного удара поразили объекты энергетики на территории Украины, которые обеспечивали работу ВПК страны.