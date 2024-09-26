ВС России поразили объекты энергетики на территории Украины

Российские военные в ходе массированного удара поразили объекты энергетики на территории Украины, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация ВС России поразили объекты энергетики, инфраструктуру военного аэродрома, скопления военной техники и живой силы в 142 районах», — заявили в ведомстве.

Кроме того, силы ПВО сбили управляемую ракету «Нептун», пять реактивных снарядов HIMARS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в четверг стало известно о мощных взрывах в районе одного из портов в Одессе. Подполье сообщало, что там находились суда с ГСМ и военной техникой для ВСУ.