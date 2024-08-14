На Украине признали потерю пилота МиГ-29 в зоне боевых действий

Воздушные силы Украины признали гибель пилота МиГ-29 Мигули

Фото: РИА «Новости»

Пилот МиГ-29, служивший в 40-й бригаде тактической авиации ВСУ, Александр Мигуля погиб на боевом задании. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным самой бригады, Мигуля был командиром авиазвена, его ликвидировали 12 августа. Об обстоятельствах ничего не сообщается.

Министерство обороны России также не сообщало о сбитых МиГ-29 с 8 августа.

Накануне офицер расчета противовоздушной обороны с позывным Стаф рассказал, что истребители F-16, недавно переданные Украине, станут желанной целью для российских зенитчиков, которые уже приготовились к встрече.

В июле в зоне спецоперации ликвидировали канадского летчика, который принимал участие в боевых действиях на стороне украинских войск.

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