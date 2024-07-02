На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

Экс-спикер ВВС Украины рассказал о потерях при ударе по аэродрому в Миргороде

Российские войска ударили по украинскому военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области. ВСУ понесли «определенные потери», сообщил в своем Facebook* экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат.

«К сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — написал он.

По словам Игната, «удар был» и «есть определенные потери».

Российские военные ликвидировали шесть истребителей ВСУ, базирующихся на военном аэродроме в Миргороде в Полтавской области. Для удара ВС России использовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

По данным Telegram-канала Fighterbomber, в результате удара погиб личный состав ВСУ. После уничтожения нескольких истребителей в ангарах произошел сильный пожар.

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