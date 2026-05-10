Нехватка военнослужащих в Вооруженных силах Украины постоянно растет. Ситуация значительно ухудшилась по сравнению с 2025 годом, сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Ланы Шевчук.

«На сегодняшний день, вернувшись с фронта, я могу констатировать, пообщавшись с ребятами, тот факт, что нехватка людей год назад и нехватка людей сейчас — сейчас намного критичнее ситуация и людей еще меньше, чем было», — сказала она.

По информации нардепа, на линии боевого соприкосновения находится всего до 15% всей численности ВСУ. При этом ситуация с мобилизацией не улучшилась. Скороход сообщила, что масштаб принудительной мобилизации возрос, украинцы продолжили жаловаться на произвол ТЦК.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили во лжи относительно боевых потерь ВСУ. Он утверждал, что армия лишилась всего 50 тысяч военнослужащих.