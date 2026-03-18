Владимир Зеленский лжет, что украинская армия потеряла всего около 50 тысяч военнослужащих с начала СВО, и все об этом знают. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД Мария Захарова .

«Ну кто же в это поверит? Никто не верит», — подчеркнула она.

Захарова добавила, что украинские власти не хотят тратиться на компенсации семьям погибших и делают все, чтобы как можно больше военных числились пропавшими без вести. Так, по ее словам, недавно вышел приказ не собирать с поля боя материалы ДНК убитых, чтобы их нельзя было опознать.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что в одной из бригад ВСУ из-за катастрофического кадрового дефицита стали переводить опытных связистов, даже преклонного возраста, в штурмовики.