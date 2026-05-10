Во Львове убегающий от ТЦК мужчина взял в заложницы 13-летнюю девочку

Во Львове полицейские задержали мужчину, взявшего в заложники 13-летнюю девочку, убегая от полиции и сотрудников ТЦК. Ребенок в итоге не пострадал, сообщила в телеграм-канале Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, 9 мая 43-летний мужчина подбежал к группе подростков, убегая от военкомов и полицейских. Он схватил девочку и приставил нож к ее горлу.

Мужчина отпустил подростка после предупреждения правоохранителей и сотрудников ТЦК, что они применят оружие. Девочка не пострадала.

Беглеца задержали. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражу.

