Полная потеря Украиной Купянска стала делом времени, точка невозврата пройдена. Об этом заявила в соцсетях депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Россияне уже полностью в городе», — написала она.

При этом, по словам Безуглой, на Украине продолжают рассказывать о несуществующем контрнаступлении в районе города Доброполье.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что под контроль России перешло до 70% территории города, военные закрепляются на позициях.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов также докладывал президенту Владимиру Путину, что группировка «Запад» завершает разгром противника в южных кварталах Купянска.