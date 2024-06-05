Украинские военнослужащие признали, что поставки боеприпасов от западных стран не решат проблем ВСУ из-за износа самих артиллерийских орудий. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Журналисты издания пообщались с бойцами Вооруженных сил Украины, которые рассказали о проблемах в армии.

«Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные», — заявил украинский артиллерист.

Военные также пожаловались на тяжелую ситуацию на линии боевого соприкосновения. По их словам, новые поставки оружия из США только начали доходить, но российская армия по-прежнему превосходит ВСУ в огневой мощи и обеспеченности боеприпасами.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ увеличили число обстрелов на рубежах Луганской Народной Республики. Удары наносят из ствольной и реактивной артиллерии. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения говорит об отсутствии «снарядного голода» у противника.