На Украине признали, что поставки боеприпасов не помогут ВСУ
Telegraph: поставки боеприпасов не помогут ВСУ из-за износа орудий
Украинские военнослужащие признали, что поставки боеприпасов от западных стран не решат проблем ВСУ из-за износа самих артиллерийских орудий. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Журналисты издания пообщались с бойцами Вооруженных сил Украины, которые рассказали о проблемах в армии.
«Даже если мы получим снаряды, стволы нашей артиллерии старые и изношенные», — заявил украинский артиллерист.
Военные также пожаловались на тяжелую ситуацию на линии боевого соприкосновения. По их словам, новые поставки оружия из США только начали доходить, но российская армия по-прежнему превосходит ВСУ в огневой мощи и обеспеченности боеприпасами.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики ВСУ увеличили число обстрелов на рубежах Луганской Народной Республики. Удары наносят из ствольной и реактивной артиллерии. По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения говорит об отсутствии «снарядного голода» у противника.