На Украине придумали способ, как обезопасить трубы от российских солдат

Украинские военные протянули колючую проволоку внутри трубопровода, расположенного в харьковском городе Купянск. Российские войска по нему заходят в город, сообщило агентство УНИАН.

«В Сети публикуют кадры, как утверждается, колючей проволоки, протянутой ВСУ в трубопроводе, по которому армия России заходит в Купянск», — говорится в публикации.

Автор публикации предположил, что подобные меры направлены на предотвращение проникновения российских военнослужащих. Также украинские боевики повредили и затопили несколько трубопроводов и три нитки из четырех в районе Купянска.

По данным Deep State, российские военные для проведения наступления в районе Купянска снова воспользовались газовой трубой. Теперь для передвижения солдаты используют специально разработанные лежанки на колесах и электросамокаты, где позволяет высота.