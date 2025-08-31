На Украине предупредили о готовящемся со стороны России наступлении
Волонтер Берлинская: ВС России готовятся к серьезному наступлению в зоне СВО
Российские войска в ближайшее время пойдут в наступление. Об этом сообщила украинский волонтер Мария Берлинская в Telegram-канал.
«Есть информация, что россияне на днях уйдут в серьезное наступление», — заявила она.
Берлинская призвала украинцев общаться с журналистами. По ее словам, киевскому режиму нужно убедить Запад остановить российские войска.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения вошли в Красноармейск (украинское название — Покровск). Бои начались в черте города и высотных зданиях. Командование Вооруженных сил Украины привлекло резервы, чтобы сдержать натиск.
Самым успешным на минувшей неделе стало Южнодонецкое направление. Вооруженные силы России достигли успеха на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.