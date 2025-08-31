Названо самое успешное направление за неделю на СВО

Марочко назвал Южнодонецкое направление самым успешным за неделю у ВС России

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России на минувшей неделе продемонстрировали успехи на Южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что самые результативные действия были на двух участках: на стыке ДНР с Запорожской и Днепропетровской областями и в районе Красноармейска.

По словам Марочко, за неделю российские военнослужащие взяли под свой контроль ряд населенных пунктов на обоих участках. Он также отметил успехи ВС России в боях на участках у Малой Шапковки, Соболевки, Петропавловки и Кучеровки.

Ранее Марочко сообщал об ожесточенных боях, которые развернулись к югу и на северо-востоке от Северска. В итоге российские войска сократили расстояние до городской агломерации на полкилометра. При этом у ВСУ нет шансов взять ситуацию под свой контроль.

