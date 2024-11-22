Песков заявил, что российским военным предстоит выйти на границы ДНР

Вооруженные силы России продвигаются по территории Донецкой Народной Республики, которая ранее была включена в состав страны в границах 1991 года. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наши войска пока продвигаются по территории ДНР. Она признана нами и включена в состав России в границах 1991 года, но на эти границы еще предстоит выйти. Специальная операция продолжается», — сказал он.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении в состав России. Президент РФ Владимир Путин позднее подписал договор о принятии субъектов в состав государства.

Днем ранее российские военные освободили от националистов в ДНР населенный пункт Дальнее. Он находится в нескольких километрах к югу от райцентра в Кураховском районе.