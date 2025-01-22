По завершении конфликта на Украине президент страны Владимир Зеленский обвинит в своем поражении Запад. Такое мнение высказала в социальной сети X украинская журналистка Диана Панченко.

«Зеленский проигрывает. У него была миллионная армия. У него были сотни миллиардов [долларов]», — написала журналистка.

А на сегодняшний день, по ее мнению, огромная часть мужского населения Украины погибла, а западные деньги разворованы.

«В конце в своем поражении он обвинит Запад. Или отправит на войну ваших детей», — подвела итог Панченко, намекнув, что от отчаяния Зеленский может отдать на фронт украинскую молодежь.

Ранее Зеленский выразил благодарность европейским странам за поддержку, которую те оказывают с февраля 2022 года. Однако при этом он призвал ЕС превратиться в «сильного глобального игрока», который будет в состоянии гарантировать мир и безопасность не только для себя, но и для других государств.