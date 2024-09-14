Зеленский: на Украине больше ЗРК Patriot, чем было заявлено

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на вооружении ВСУ больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, чем было официально заявлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Украинский лидер прокомментировал информацию о том, что Украина располагает четырьмя комплексами Patriot. При этом он отказался раскрыть точные данные о количестве систем, но отметил, что их недостаточно.

«Их очень недостаточно, но, слава богу, реальность более положительная, чем официальная информация», — сказал Зеленский.

По его словам, существует и другая проблема — постоянная нехватка ракет не только для ЗРК Patriot, но и для других систем противовоздушной обороны, имеющихся в стране.

До этого Зеленский пожаловался, что США втрое сократили поставки боеприпасов к ракетным системам залпового огня HIMARS.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил США в разжигании войны в Европе, а Зеленского заподозрил в желании проиграть в конфликте с Россией, чтобы втянуть в войну с ней западных союзников.