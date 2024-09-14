Президент Украины Владимир Зеленский планирует выйти победителем в конфликте с Россией, но его нынешние действия могут привести к третьей мировой войне. Этому способствуют и США, разжигающие масштабную войну, которая уничтожит Европу, заявил на своей странице в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Большинство европейцев, которые поддерживают Украину, с радостью оставляют без внимания тот факт, что такой вооруженный конфликт уничтожит жизнь в Европе. И все это ради войны, которую планируют и выгодно разжигают вдали», — написал он.

Журналист подчеркнул, что Зеленский планирует проиграть, чтобы втянуть в конфликт западных союзников. При этом Боуз намекнул еще на одну фигуру, которой выгодна его эскалация. Он сопроводил публикацию фотографией Белого дома, намекнув на США.

Ранее Боуз заявил, что Зеленский отказался от перемирия с Россией, опасаясь проведения президентских выборов на Украине. Журналист добавил, что украинский лидер «продолжит убивать», понимая, что «выборы будут означать его конец».