США втрое сократили поставки на Украину боеприпасов к ракетным системам залпового огня HIMARS. На это указал президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, которое разместил в своем Telegram-канале .

«HIMARS очень нам помогали. В начале поставок и применения HIMARS [ракет] было втрое больше в месяц, чем сейчас», — пожаловался он.

У ВСУ, добавил Зеленский, есть нехватка и других снарядов, в том числе 155-миллиметровых и другого типа. По его словам, армии не хватает FPV-дронов, она столкнулась с дефицитом систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

«При норме в две ракеты [стараются использовать] одну», — пояснил украинский лидер, говоря о работе расчетов ПВО.

Ранее он заверил, что в Курской области ситуация развивается «по украинскому плану». Однако ВС России планомерно вытесняют противника с территории приграничья и продолжили наступательные действия.