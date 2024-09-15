На Украине пожаловались на массовое применение «Искандеров» в зоне СВО

Reuters: Буданов пожаловался на проблемы ВСУ из-за «Искандеров» ВС РФ на СВО

Наращивание Россией производства «Искандеров», как и их применение в зоне специальной военной операции, создало проблемы для ВСУ. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов*, его слова процитировало агентство Reuters .

Буданов* выступил на конференции «Ялтинская европейская стратегия».

«Наращивание производства ракет типа „Искандер“ привело к „массированному применению“ Россией оружия для атак на Украине», — говорится в материале.

Кроме того, Буданов* назвал огромной проблемой для украинских подразделений на передовой массовое производство Россией управляемых авиационных бомб.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ракеты «Искандер-М» каждый день наносят сокрушительные удары по украинской военной инфраструктуре, успешно действуя даже при активном противодействии вражеского ПРО.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.