Ракеты «Искандер-М» ежедневно наносят сокрушительные удары по инфраструктуре ВСУ. В пресс-службе Минобороны отметили, что кадры объективного контроля подтвердили способность оперативно-тактического ракетного комплекса уничтожить любую цель.
Статья дополняется...
Пленных не берет и наводит ужас на врага. Как работает комплекс «Искандер-М»
В Ленобласти пьяные покупатели разнесли магазин бензопилами
«Остановите это!» Кеннеди-младший призвал прекратить безрассудную эскалацию на Украине
Ограничения на посещение лесов ввели в Подмосковье до 19 сентября
Жителей села на Кубани охватил страх из-за убийства 12-летней школьницы
Булыга проверил обеспечение бойцов группировки «Восток» в зоне СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте