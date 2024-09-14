Пленных не берет и наводит ужас на врага. Как работает комплекс «Искандер-М»

В Минобороны напомнили, что «Искандер-М» может уничтожить любую цель

Ракеты «Искандер-М» ежедневно наносят сокрушительные удары по инфраструктуре ВСУ. В пресс-службе Минобороны отметили, что кадры объективного контроля подтвердили способность оперативно-тактического ракетного комплекса уничтожить любую цель.

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