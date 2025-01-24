Пророссийское сопротивление в Ровненской области Украины подорвало железнодорожные пути, из-за чего с рельсов сошел поезд, который вез груз для украинских военных. Об этом сообщил глава местной областной администрации Александр Коваль в своем Telegram-канале.
По его словам, на одном из объектов «Украинской железной дороги» в Дубенском районе произошла «внештатная ситуация». В результате схода поезда с рельсов никто не пострадал. Других подробностей Коваль не сообщил.
Как сообщили «Известия», в Сети происшествие связывают с действиями пророссийского сопротивления. С рельсов сошли десять вагонов, на место отправили специальную технику и полицию.
Ранее подпольщик Сергей Лебедев рассказал об ударе по военному аэродрому ВСУ в Николаевской области. Во время атаки там находился как минимум один военный самолет. Украинские войска разместили тяжелую технику рядом со взлетно-посадочными полосами. Также российские бойцы нанесли удар по силам ВСУ под Харьковом.
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