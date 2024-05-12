На Украине под мобилизацию попали водители рейсовых автобусов | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 00:02 На Украине под мобилизацию попали водители рейсовых автобусов Freepik

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Украинских водителей рейсовых автобусов начали массово снимать с рейсов, доставляя в военкоматы для вручения повесток. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Канал показал видео, присланное очевидцем. На нем мужчина шел по автовокзалу и рассказывал, что водителей массово снимают с рейсов. Он также «поблагодарил» за происходящее президента Украины Владимира Зеленского.

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«Позавчера водителя на блок-посту потянули на ВЛК (военно-врачебная комиссия — прим. ред.). Сегодня нашего одесского водителя потянули… Короче, жесть. И пофиг, что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать», — пожаловался мужчина.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник связал нынешнее отступление ВСУ на фронте с запоздалой мобилизацией в стране.

До этого украинские СМИ сообщили, что с начала года словацкие правоохранители задержали 338 украинцев, пытавшихся спрятаться на территории республики от призыва в ВСУ.